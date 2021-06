Experiment secret al Brasil: una ciutat sencera vacunada demostra que immunitzar al 75% controla la pandèmia

La recerca consistia a vacunar a la pràctica totalitat dels adults

05/06/2021

Un dels països més greument afectats pel coronavirus; una ciutat tropical de més de 45.000 habitants; i un sèrum xinès. Aquests són els ingredients del 'Projecte S', una iniciativa per a immunitzar a una població sencera els resultats de la qual llancen una llum molt prometedora sobre la possible fi de la pandèmia. Segons informa Jorge García en 20minutos.L'experiment en qüestió, dut a terme per l'Institut Butantan, consistia a immunitzar, de manera ràpida, a una gran part de la població de la ciutat de Serrana (en l'estat de Sao Paulo, el Brasil), amb la finalitat de poder estudiar el desenvolupament posterior de la pandèmia. Per a això, es va dividir la ciutat en quatre àrees amb una població equivalent i es va anar aplicant de manera progressiva la vacuna xinesa Coronavac, de l'empresa Sinovac Pharma, a més del 95% d'adults que residien en elles. Al mateix temps, s'anaven monitorant els principals indicadors de l'evolució epidemiològica (nombre de contagis confirmats, defuncions, incidència acumulada) amb la finalitat de trobar el llindar d'immunització capaç de contenir el virus.Els investigadors van trobar que aquest punt s'aconseguia en vacunar completament a tots els adults de tres d'aquestes zones; és a dir, amb un 75% del total dels adults de la localitat immunitzats. Amb això, s'aconseguia un important descens en els indicadors que, a més, s'estenia als adolescents i nens no vacunats.Aquest descens es tornava encara més acusat quan el 95% dels adults estaven completament immunitzats; amb aquesta xifra, s'aconseguia un descens del 95% en els decessos, del 86% en les hospitalitzacions, i del 80% en els casos simptomàtics, segons les dades del propi institut.Per als investigadors, això demostra la utilitat de la vacuna no sols com a mesura de protecció individual, sinó també com a estratègia de salut pública. Les dades epidemiològiques ja començaven a descendir de manera prometedora amb un 50% de vacunació, i amb el 75% la pandèmia podia considerar-se controlada, amb un descens important en els grups no vacunats i, fins i tot, en poblacions veïnes en les quals un nombre important de residents es desplaça amb regularitat a Serrana.A més, tenint en compte la remissió de la pandèmia entre els nens i adolescents, els autors de l'estudi van concloure que no seria necessari vacunar a aquests grups de població per a poder reobrir amb seguretat les escoles.Un altre dels punts claus de l'estudi és l'ús de la vacuna Coronavac de Sinovac Pharma. El sèrum està envoltat d'una certa controvèrsia, ja que diferents estudis han situat la seva eficàcia en valors tan dispars com 50 (precisament, per part d'investigadors brasilers) i 90%.A diferència de les versions més conegudes a Espanya, com AstraZeneca, Moderna, Pfizer o Janssen, el sèrum de Sinovac és una vacuna tradicional, consistent en partícules virals mortes, que en ser inoculades en el cos provoquen una reacció immune sense necessitat d'exposar a la persona als riscos del virus.Així, els investigadors de Butantan van trobar que no es van produir defuncions ni hospitalitzacions entre aquells que van rebre la vacuna; i, a més, afirmen que també és eficaç contra la variant P.1, l'anomenada «Brasilera».Amb tot el prometedors que aquests resultats resulten, la veritat és que són una excepció en l'entorn brasiler. El país continua creixent en contagis, i actualment és el segon del món en número de morts (més de 460.00), per darrere dels Estats Units, i el tercer en nombre de contagis, només per darrere dels Estats Units i l'Índia.A més, la campanya de vacunació al país avança lentament a causa dels problemes de subministrament i logística. Tant és així que s'ha constituït una comissió al Senat per a investigar la gestió de la pandèmia del president Jair Bolsonaro, que s'ha manifestat en nombroses ocasions en contra de les restriccions contra la pandèmia i de les vacunes.