Els ministres de Finances del G-7 tanquen un acord «històric» per a un impost mínim global del 15% a les multinacionals

De fet, assenyalen que esperen arribar a un acord durant la reunió prevista al juliol amb els ministres de finances del G-20 i els governadors dels bancs centrals.Per la seva banda, Intermón Oxfam assegura que l'acord assolit per un impost mínim del 15% és «insuficient i poc ambiciós». Des de l'organització consideren que la proposta inicial del 21% llançada pel president dels EUA, Joe Biden, ja era massa baixa i per això es consideren encara més insatisfets amb la proposta del G-7 del 15%.«La realitat és que la Unió Europea, alineant-se amb els seus paradisos fiscals, ha pressionat ferotgement per retallar-la al 15% o fins i tot per sota», ha denunciat el responsable d'investigacions d'Oxfam, Iñigo Macías.Segons Macías, el tipus mínim a les multinacionals no marcarà un punt d'inflexió en un context «d'urgència econòmica i sanitària». «El G-7 tenia l'oportunitat d'estar al costat dels contribuents; en canvi, ha optat per quedar-se al costat dels paradisos fiscals i els interessos de les grans corporacions», ha lamentat.En el comunicat fet públic aquest dissabte, els ministres de finances del G-7 i els governadors dels bancs centrals també assenyalen que cal accelerar la fi de la pandèmia i insten el Banc Mundial a «intensificar» l'ús de la seva capacitat financera per abordar els reptes actuals, tant financers com operatius, per facilitar l'accés dels països en vies de desenvolupament a les vacunes. També demanen a l'FMI que explori possibilitats per donar suport al finançament de vacunes i demanen contribucions per part de la indústria farmacèutica i altres actors del sector privat.Per la seva banda, asseguren que treballaran per una recuperació econòmica global de la pandèmia de la covid-19 que sigui «forta, sostenible, equilibrada i inclusiva». A més, es comprometen a defensar una política que inverteixi en promoure el creixement i la creació de llocs de treball qualificats. Un cop la recuperació s'hagi establert, reivindiquen la necessitat de garantir la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini per respondre a «crisis futures».Sobre la innovació en els diners i pagaments digitals, els ministres de finances del G-7 i els governadors dels bancs centrals es comprometen a treballar junts per abordar els problemes de política pública i normativa. «Treballarem cap a principis comuns i publicarem conclusions més endavant aquest any», indiquen.Un altre dels punts del comunicat emès fa referència a la crisi climàtica. En concret, emfatitzen la necessitat d'un sistema global financer més «verd» perquè les decisions financeres tinguin en compte consideracions climàtiques. En concret, es comprometen a incrementar i millorar les seves contribucions financeres per al clima fins al 2025 i esperen nous compromisos en la cimera de líders del G-7 abans de la COP26.