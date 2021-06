Desenes de milions de persones als EUA podrien estar «desprotegits» davant la covid tot i rebre la vacuna

Persones en tractament amb quimioteràpia, pacients amb trasplantaments... són alguns dels col·lectius que encara no saben si estan protegits

60 milions de persones als Estats Units

Persones en tractament amb quimioteràpia o inmunosupresores, pacients amb trasplantaments, individus amb immunodeficiències primàries... Són diversos els col·lectius amb patologies que, després d'any i mig de convivència amb la COVID-19 i després de gairebé sis mesos d'aplicació de la vacuna, segueixen amb el dubte de si el sèrum els protegeix realment contra la malaltia.És el cas de persones immunosuprimides per un motiu o un altre, que als EUA poden arribar als 60 milions. Entre ells es troba June Tatelman, una estatunidenca de 73 anys, que va veure com les seves esperances de tornar a la normalitat després de la vacuna es trontollaven quan el seu metge li va donar la mala notícia. Mentre passejava per Boston amb el seu gos, aquesta anciana amb un problema d'inflamació en els vasos sanguinis dels pulmons es va trobar amb el seu facultatiu, que li va comunicar que potser no estava protegida, segons ha comptat a la CNN.El doctor la va informar que alguns estudis mèdics suggerien que la vacuna podria no funcionar de manera adequada en persones que prenien medicaments com el seu, per la qual cosa li va recomanar que es realitzés un test per a comprovar-lo. En fer-ho, va constatar que no tenia anticossos.L'evidència actual mostra que les persones immunodeprimides poden no generar una protecció òptima a través de les vacunes i, per això, un grup d'investigadors de les universitats de Glasgow, Birmingham, Oxford, Liverpool, l'Imperial College i el Leeds Teaching Hospitals analitza l'impacte d'aquests sèrums en pacients amb aquestes afeccions. Es tracta de l'assaig OCTAVE, amb el finançament del Medical Research Council (MRC, per les seves sigles en anglès).En aquest sentit, els experts apunten a les persones inmunosuprimidas i als ancians com els immunitzats amb més probabilitats de presentar un quadre clínic provocat pel coronavirus després de completar la pauta vacunal, perquè poden presentar una resposta menys potent al compost contra la covid i desenvolupar una forma una mica més severa de la malaltia.Per això, els especialistes criden a continuar respectant les mesures de protecció i a observar l'evolució d'aquests pacients després de rebre les burxades, perquè també pot succeir que la reacció del seu sistema immune sigui bona i estiguin pràcticament al mateix nivell que qualsevol altre immunitzat amb aquests fàrmacs.No obstant això, el fet que tinguin més probabilitats d'infectar-se i desenvolupar simptomatologia una vegada administrat el preparat contra la covid-19 no significa necessàriament que vagin a desenvolupar una forma greu de la malaltia o que la vacuna no hagi funcionat.No hi ha una xifra clara de quants estatunidencs prenen medicaments que podrien representa un repte per a la vacuna contra la covid-19, però un estudi de la Universitat de Michigan liderat per la doctora Beth Wallace ha calculat que 60 milions de persones prenen inmunosupresores al país que podrien interferir amb els sèrums.Així mateix, el fet de no haver detectat anticossos en un test després de la vacuna no significa que el pacient no estigui protegit. L'explicació pot ser que la prova emprada no és la correcta.De fet, quan s'opta per practicar un test ràpid d'anticossos a una persona que ha rebut la vacuna, moltes vegades surt negatiu. El que ocorre no és que el preparat no indueixi la producció d'anticossos, sinó que aquests són d'un tipus que el mètode és incapaç de detectar.