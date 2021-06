Com el teu nom pot afectar la teva personalitat

És la primera gran decisió de la vida, i la prenen els teus pares

Actualitzada 05/06/2021 a les 18:33

És una de les decisions als quals s'enfronten els pares, abans fins i tot que neixin els seus fills: el nom. És una qüestió important, perquè serà la principal dada d'aquesta persona durant tota la seva vida. Però és que el nom pot fins i tot influir en la personalitat del subjecte.«Pel fet que un nom s'usa per a identificar a un individu i comunicar-se amb ell diàriament, serveix com la base mateixa de la pròpia concepció d'un mateix, especialment en relació amb els altres», diu David Zhu, psicòleg de la Universitat d'Arizona (els EUA) que investiga la psicologia dels noms, en un reportatge de la BBC.En primer lloc, el nom ens pot donar pistes sobre la nostra ètnia o origen, la qual cosa a vegades pot tenir els seus inconvenients. Per exemple, una recerca després dels atacs de l'11 de setembre als Estats Units va concloure que una persona amb nom àrab tenia menys probabilitats de tenir una entrevista de treball que algú amb un nom europeu.Un estudi de la dècada de 2000 dirigit pel psicòleg estatunidenc Jean Twenge va revelar que les persones a les quals no els agradava el seu propi nom tendien a tenir una adaptació psicològica més deficient. «El nom es converteix en un símbol del jo», van dir els investigadors.En termes de com els noms afecten la forma en què uns altres ens tracten, un estudi alemany publicat en 2011, en el qual se'ls va preguntar als usuaris d'un lloc de cites si podien elegir als seus candidats en funció dels seus noms. Jochen Gebauer, d'Universitat de Mannheim, i els seus col·legues van trobar que les persones amb noms considerats passats de moda en aquest moment (com Kevin) tenien més probabilitats de ser rebutjats, en comparació amb les persones amb noms més moderns (com Alexander).Si la situació de les cites és àmpliament representativa de com aquestes persones van ser tractades al llarg de la vida, és fàcil veure com els seus noms podrien haver contribuït a ser el tipus de persona en la qual es van convertir.De fet, una nova recerca, també realitzada a Alemanya, va trobar que els participants tenien menys probabilitats d'ajudar a un estrany amb un nom qualificat negativament en comparació amb estranys amb noms qualificats positivament.Els experts creuen que és difícil ser una persona càlida i confiada (que té una alta 'amabilitat' en termes de trets de personalitat) si s'enfronta a un rebuig repetit a la vida en virtut del seu nom.Una altra part de l'estudi de la web de cites va recolzar això: les persones que se citen amb noms passats de moda que van ser rebutjats amb més freqüència també van tendir a ser menys educats i a tenir una autoestima més baixa, gairebé com si el rebuig que van experimentar en la plataforma de cites fos un reflex de com es comportaven.Un altre treball recent ha insinuat de manera similar les conseqüències nocives de tenir un nom impopular o que soni negatiu. Huajian Cai i els seus col·legues de l'Institut de Psicologia a Pequín recentment van acarar els noms de centenars de milers de persones amb el risc d'haver estat condemnats per delictes.Van descobrir que fins i tot després de controlar la influència dels factors demogràfics de fons, les persones amb noms considerats menys populars o amb connotacions més negatives (per exemple, qualificades en mitjana com menys 'càlides' o 'morals') tenien més probabilitats d'estar involucrades en crim.Els nostres noms poden tenir aquestes conseqüències, diu Cai, perquè poden afectar com ens sentim sobre nosaltres mateixos i com ens tracten els altres. «Atès que un bon o mal nom té el potencial de produir bons o mals resultats, suggereixo que els pares intentin totes les maneres de donar-li al seu bebè un bon nom en termes de la seva pròpia cultura», diu.Fins ara aquests estudis apunten a les conseqüències aparentment nocives de tenir un nom negatiu o impopular. Però algunes troballes recents també apunten a les possibles conseqüències beneficioses que podria tenir el seu nom. Per exemple, si té un nom que sona més 'sonor' que flueix fàcilment, llavors és probable que la gent el prejutgi per a ser més agradable per naturalesa, amb tots els avantatges que podria portar.A més, si bé un nom menys comú pot ser desavantatjós a curt termini (augmentant el risc de rebuig i disminuint la seva simpatia), podria tenir avantatges a llarg termini en generar en un major sentit de la seva singularitat personal.Així ho recull l'estudi Cai i el seu equip en l'Institut de Psicologia de Pequín: fins i tot després de controlar els antecedents familiars i socioeconòmics, van trobar que tenir un nom més rar s'associava amb majors probabilitats de tenir una carrera més inusual, com a director de cinema o jutge.«Molt aviat en la seva vida, algunes persones poden derivar un sentit d'identitat única dels seus noms relativament únics», diuen els investigadors, proposant que aquest sentit alimenta un «motiu distintiu» que els impulsa a trobar una carrera inusual que coincideixi amb la seva identitat.Això sembla recordar alguna cosa de l'anomenat «determinisme nominatiu», la idea que el significat dels nostres noms influeix en les nostres decisions de vida (aparentment explica l'abundància de neuròlegs cognomenats Brain —cervell, en anglès— i fets similars).Tenir un nom inusual podria fins i tot modelar-nos per a ser més creatius i de ment oberta, segons una recerca de Zhu en la Universitat Estatal d'Arizona. L'equip de Zhu va verificar els noms dels directors executius de més de mil empreses i va descobrir que com més rars eren els seus noms, més distintives eren les estratègies comercials que tendien a seguir, especialment si també tenien més confiança per naturalesa.Zhu invoca una explicació similar a Cai i els seus col·legues. «Els directors executius amb un nom poc comú tendeixen a desenvolupar una autoconcepció de ser diferents dels seus parells, la qual cosa els motiva a seguir estratègies no convencionals», diu.«Els noms comuns i poc comuns estan associats amb avantatges i desavantatges, per la qual cosa els futurs pares han de conèixer els pros i els contres sense importar quin tipus de noms li donin al seu fill», aconsella Zhu.Potser el truc és trobar una manera de tenir el millor de tots dos mons triant un nom comú que es pugui modificar fàcilment en una cosa més distintiva. «Si li dóna a un nen un nom molt comú, és probable que al nen li resulti més fàcil ser acceptat i volgut pels altres a curt termini», aconsella Zhu. «Però els pares han de trobar maneres d'ajudar el nen a apreciar la seva singularitat, tal vegada donant-li un sobrenom especial o afirmant amb freqüència les característiques úniques del nen», conclou.