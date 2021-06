Així és el nou invent que promet acabar amb les cues als banys femenins

Dues enginyeres del Regne Unit han dissenyat un urinari que es pot usar sense tocar res

Dues enginyeres universitàries han dissenyat un tipus d'urinari públic per a dones que, segons afirmen, és sis vegades més eficient que els habituals vàters amb pany que s'usen en esdeveniments com a concerts o festivals.Amber Robyn i Hazel McShane, que es van graduar de la Universitat de Bristol (el Regne Unit) l'any passat, són les creadores del 'Peequal', un bany que es pot usar sense tocar res quan se'ls va demanar que resolguessin un 'problema de la vida real' per al seu projecte final.Van usar la seva experiència de fer cua durant hores en festivals de música per a crear el seu urinari, que s'adapta a sis unitats dins d'una estructura amb forma de pizza, cosa que significa que més urinaris poden cabre en espais més petits en els terrenys d'esdeveniments a l'aire lliure.«El disseny és com un vàter de 'via ràpida' per a dones que només volen orinar», van dir les coinventores en declaracions recollides pel Daily Mail. «No estem tractant de revolucionar el vàter», van afegir.En canvi, el Peequal agilita les cues, cosa que significa que aquells que necessiten usar banys adequats encara poden tenir accés a una porta amb pany, mentre que uns altres poden entrar i sortir en segons.La recerca que van dur a terme durant el procés de disseny va mostrar que les dones fan cua fins a 34 vegades més que els homes perquè hi ha 10 urinaris masculins per cada bany públic de dones.I una vegada que arriben al capdavant de la fila, fins al 80% de les dones acaben a la gatzoneta sobre el seient del vàter per a evitar els bacteris. «Hi ha molts elements en el disseny. Està a l'aire lliure i no hi ha contacte. Especialment amb la covid, la gent no vol tocar res», diuen les inventores.Sovint, les dones empren més temps per a usar un bany tradicional a causa dels aspectes pràctics de bregar amb el període, la qual cosa pot alentir els temps d'espera.Si els urinaris de dones s'incorporessin de manera més general, aquelles que poden necessitar més temps en el bany poden usar un bany normal, mentre que qualsevol persona que estigui desesperada per simplement orinar pot dirigir-se a la línia Peequal.No perdre temps obrint i tancant portes i netejant seients de vàter, o col·locant paper higiènic sobre el seient, també són formes en les quals el disseny millora l'eficiència.Un prototip de l'urinari, que és semiprivado perquè uns altres que esperen usar el Peequal no puguin veure res de cintura cap avall, s'està provant en el Bristol Comedy Garden aquest cap de setmana.McShane va estudiar física amb innovació, mentre que la Probyn es va graduar en antropologia amb innovació. La parella va parlar amb més de 2.000 dones en Bristol en grups focals i pubs abans d'idear el seu urinari, que, segons afirmen, escurça els temps d'espera.El vàter està sobre un pedestal, però és una adaptació d'un forat al terra. McShane explica: «Està dissenyat com un pot per a minimitzar les esquitxades i també per a tenir un petit lloc per a la teva roba en el front».Van dissenyar la forma de la tassa del vàter perquè s'adaptés a diverses posicions d'esquats: baixa, alta i ampla, cosa que significa que els urinaris són adequats per a la majoria de les dones.La parella d'investigadores ha guanyat el primer premi en un concurs de la Universitat de Bristol i s'han embutxacat uns 17.500 euros.El nou urinari, que pot transportar-se en paquet pla i es pot organitzar de tres formes diferents, produeix un 98% menys de CO₂ que altres vàters portàtils i està fet de materials 100% reciclables.