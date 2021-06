Un pas més cap a un nas electrònic capaç d'«ensumar» el coronavirus

Totes les malalties tenen una olor

Un equip d'investigadors de l'Institut Weizmann de Ciència, a Israel, ha aconseguit desenvolupar un nas electrònic que és capaç de detectar en temps real la infecció per SARS-CoV-2, que és el coronavirus.I és que, tal com detallen els experts, totes les malalties tenen una olor, amb què la covid no se n'escapa.Aquesta prova de concepte amb un nas electònic genèric implica que una d'optimitzada podria tenir valor clínic i permetre un diagnòstic eficaç en temps real, que suposaria un gran pas en la pandèmia, tal com asseguren els seus responsables.De fet, durant el mes d'abril ja es va parlar d'una idea similar per part dels responsables del grup Chemical and Environmental Engineering Group, de la Universidat Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.Aquest procés olfactiu proposat pels investigadors madrilenys seria molt similar a un control d'alcoholèmia.