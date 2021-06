Tres mestres andalusos reben per error una 'sobredosi' de Pfizer

Els tres estan a casa seva però amb seguiment sanitari per si es produeix alguna reacció

Actualitzada 04/06/2021 a les 22:06

Tres veïns de la localitat sevillana de Gelves han rebut aquest divendres, per error, una dosi multiplicada de la vacuna contra la covid de 'Pfizer', i es troben a les seves cases, i sanitaris del centre de salut de la localitat segueixen la seva evolució.Fonts de l'Ajuntament han informat què es tracta de tres docents del col·legi Doña Rosa Fernández, que han rebut una dosi directament del pot de la vacuna, sense repartir-la en diverses xeringues.Fonts sanitàries consultades per Efe han indicat que les persones que han rebut les vacunes podrien desenvolupar seqüeles com a maldecaps, musculars o marejos, però en els pocs precedents que es coneixen els símptomes van remetre als pocs dies.Es coneix un cas al nord d'Alemanya i d'una infermera italiana, i en tots ells els símptomes es van difuminar amb el pas dels dies.Els sanitaris que participaven en l'administració de la vacuna es van adonar de l'error i van avisar a les persones que havien estat inoculades.