Tres joves morts en una col·lisió frontal amb un camioner begut i drogat

El conductor del camió, ferit lleu i, la seva acompanyant, greu. L'accident es va produir a Pontevedra

Actualitzada 03/06/2021 a les 23:45

Tres joves d'entre 18 i 24 anys han mort la matinada d'aquest dijous en un accident de cotxe a Caldas de Rei, a la província gallega de Pontevedra.Segons han informat des de Protecció Civil Caldas de Rei, el turisme en el qual viatgen els tres joves, dos homes i una dona, ha col·lidit de forma frontolateral amb un camió frigorífic per causes que està investigant la Guàrdia Civil.El sinistre ha tingut lloc durant la nit d'aquest dimecres a aquest dijous, sobre les 23.20 hores, en el quilòmetre 222 de la carretera nacional 640, a l'altura del cementiri de Sant Andrés de Cessar.Els tres joves que viatjaven en el turisme eren el conductor, un home de 19 anys veí de Moraña; la copilot, una noia de 18 anys de Vilagarcía de Arousa; i un altre home de 24 anys veí de Caldas de Reis, que anava en la part de darrere del vehicle.Per la seva banda, el conductor del camió va sortir ferit lleu i el seu acompanyant, una dona que va sortir disparada del vehicle, ha resultat ferida greu, han assegurat fonts de la Guàrdia Civil.Al conductor del camió se li han practicat les proves d'alcoholèmia i drogues en les quals ha donat resultat positiu. La Guàrdia Civil investiga les causes d'aquest sinistre mortal.A més de la Guàrdia Civil de Trànsit, han estat mobilitzats els serveis sanitaris i els Bombers d'O Salnés, que van excarcerar a les tres víctimes de l'interior del vehicle; així com la Policia Local i Protecció Civil.