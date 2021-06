Sanitat publica dissabte l'ordre que permetrà els turistes vacunats viatjar a Espanya

S'acceptaran els vaccins aprovats per l'EMA i els reconeguts per l'OMS

Actualitzada 04/06/2021 a les 20:57

El Ministeri de Sanitat ha anunciat que aquest dissabte publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una nova resolució que actualitza els controls sanitaris per accedir a Espanya, fet que «agilitza l'arribada del turisme». A partir del dilluns 7 de juny -tal com va anunciar el president del govern, Pedro Sánchez, el 21 de maig passat a la fira Fitur- es podrà accedir a l'Estat amb el Certificat de Vacunació o de Recuperació. A banda s'amplien les proves diagnòstiques que s'acceptaran amb les d'antígens, a banda de les PCR actuals. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha afirmat a les xarxes socials que Espanya és «un destí segur» i que està «en condicions» de recuperar «aviat» el «lideratge turístic mundial».Les persones que vulguin accedir a Espanya hauran de complimentar, com fins ara, el formulari de control sanitari a través de l'aplicació Spain Travel Health. A banda, els que procedeixin d'un país o zona de risc hauran d'adjuntar la documentació corresponent a algun dels certificats o proves esmentats. Les zones de risc s'actualitzen cada setmana.A ports i aeroports s'estableixen dos punts de control. Si el viatger arriba de països o zones no incloses en la relació de països de risc tindran accés a un control ràpid. A més, un cop entri en vigor el Certificat Covid Digital UE, els posseïdors del document tindran també accés al control ràpid.D'altra banda, els qui procedeixin de zones que sí estan incloses en la relació de països de risc s'hauran de sotmetre a un control documental de manera aleatòria, que tindrà en compte el lloc de procedència i el nivell d'incidència. En la validació del certificat de vacunació, Espanya només acceptarà les vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament (EMA), així com les reconegudes per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Els tràmits seran obligatoris per a tothom que tingui Espanya com a destinació final, així com per a aquells que s'hi trobin en trànsit. Aquests últims, però, no seran sotmesos a control. La finalitat, en aquest cas, indiquen des del Ministeri, és «augmentar la traçabilitat internacional» del virus.Els nens menors de sis anys estaran exempts d'aquests tràmits.