Sanitat proposarà començar a vacunar als joves d'entre 12 i 17 anys dues setmanes abans de l'inici del curs

Vacunació 12 a 17 anys

Crisi de govern

Vacuna d'Astrazeneca

Darias ha afirmat que «sempre» prioritzarà la «cerca de diàleg i consens» i ha defensat que l'objectiu de l'acord és baixar la incidència acumulada per sota de 50 casos per cada 100.000 habitants. La ministra ha dit que està «sorpresa» perquè els consellers autonòmics crítics no van proposar modificacions a la reunió de dimecres.D'altra banda, en una entrevista posterior a TVE, Darias ha explicat que proposarà a la comissió de salut pública començar a vacunar els joves d'entre 12 i 17 anys aproximadament dues setmanes abans de l'inici del curs escolar.Sobre la possible crisi de govern de Pedro Sánchez, Darias ha afirmat que l'executiu està centrat en la lluita contra el coronavirus i ha dit que ella estarà allà on el president del govern espanyol consideri millor.Darias ha lamentat que ha mancat «pedagogia» en la transmissió a la ciutadania de la recomanació per als menors de 60 anys vacunats amb Astrazeneca de vacunar-se amb una segona dosi de Pfizer. La ministra ha afirmat que el vaccí d'Oxford ha generat més de 30 trombos i 5 morts a Espanya. La titular de Sanitat ha assegurat que els casos de trombos de la vacuna de Janssen «no tenen comparació» amb els de la vacuna britànica.