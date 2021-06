Més de la meitat dels espanyols ha tingut o preveu tenir problemes econòmics a causa del coronavirus

Aquest pensament també es repeteix a escala europea, tot i que amb un percentatge del 49%, molt inferior a l'espanyol. Seguit de la salut, el 39% dels europeus considera que les mesures per combatre la pobresa i l'exclusió social han de ser prioritat i també el 39% considera prioritàries mesures per donar suport a la nostra economia i crear nous llocs de treball.La gran majoria dels espanyols, el 78%, vol que la UE tingui més competències per gestionar millor una crisi com l'actual pandèmia, una opinió que comparteixen el 74% dels europeus que també consideren que seria favorable que la UE tingués més competències.Pel que fa al suport a la Unió Europea, encara que el 76% dels espanyols es considera favorable a la UE, només el 22% està plenament «a favor» de la UE tal com la coneixem actualment. El 54% aprova el projecte europeu, però vol canvis.