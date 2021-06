L'informe dels EUA sobre els ovnis no pot explicar el seu origen

Molts dels més de 120 incidents examinats en l'informe són del personal de la Marina

La intel·ligència estatunidenca no ha trobat evidències que els fenòmens aeris presenciats pels pilots de la Marina en els últims anys siguin naus espacials extraterrestres, informen aquest divendres mitjos locals.No obstant això, aquests serveis d'espionatge encara no poden explicar els moviments inusuals albirats que han desconcertat als científics i a l'exèrcit estatunidenc, segons The New York Times, que cita com a font a alts funcionaris de l'administració, que preparen un informe sobre aquest assumpte.El document, pròxim a publicar-se, determina que una gran majoria dels més de 120 incidents ocorreguts en les últimes dues dècades no van tenir com a origen l'exèrcit estatunidenc ni una altra tecnologia avançada del govern dels Estats Units, van dir els funcionaris.Aquesta conclusió sembla descartar la possibilitat que els pilots de la Marina que van informar d'albiraments que no tenien explicació poguessin haver-se topat amb programes que el govern pretenia mantenir en secret, assegura el diari.Aquest fet és l'única troballa concloent de l'informe d'intel·ligència classificat, que serà presentat en el Congrés dels EUA el pròxim 25 de juny, van dir els funcionaris.I encara que aquest document aportarà algunes conclusions fermes, les fonts citades per The New York Times van admetre que l'ambigüitat de les troballes significava que el govern no podia descartar definitivament les teories que algun fenomen observat per pilots militars podria ser una nau espacial extraterrestre.L'interès dels estatunidencs pels objectes voladors no identificats ha augmentat significativament en les últimes setmanes, especialment després de les declaracions de l'expresident Barack Obama en un programa de televisió de la CBS i l'anunci de la publicació del citat informe governamental a la fi de mes.«El que és cert, i de fet estic parlant de debò aquí», va dir Obama, «és que hi ha imatges i registres d'objectes al cel que no sabem exactament què són».L'informe admet que gran part dels fenòmens observats continuen sent difícils d'explicar, inclosa la seva acceleració, així com la seva capacitat per canviar de direcció o submergir-se, relata el rotatiu.Una possible explicació és que els fenòmens podrien ser globus meteorològics o altres aparells utilitzats en investigacions, encara que aquesta teoria no se sosté en tots els casos, van dir els funcionaris.L'informe final també inclourà un annex secret, van dir els funcionaris.I si bé no contindrà cap evidència que conclogui que els fenòmens són naus espacials extraterrestres, les fonts van reconèixer que el fet que aquesta part romangui classificada i fora de l'abast del públic probablement continuarà alimentant l'especulació que el govern tenia dades secretes sobre visites extraterrestres a la Terra.Molts dels més de 120 incidents examinats en l'informe són del personal de la Marina.L'informe també va examinar incidents que van involucrar a exèrcits estrangers durant les últimes dues dècades. Els funcionaris d'intel·ligència creuen que almenys alguns dels fenòmens aeris podrien haver estat protagonitzats per tecnologia experimental d'una potència rival, molt probablement Rússia o la Xina.I de fet, existeix preocupació als serveis d'intel·ligència i els militars estatunidencs sobre el fet que la Xina o Rússia poguessin estar experimentant amb tecnologia hipersònica, amb velocitats de vol superiors als 6.000 quilòmetres per hora.