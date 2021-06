Ja són vuit els veïns d'un poble andalús que han rebut per error una 'sobredosi' de Pfizer

Tots ells estan a les seves cases però controlats per sanitaris per si experimenten alguna reacció després de rebre la vacuna sense diluir

Vuit veïns de la localitat sevillana de Gelves han rebut aquest divendres, per error, una dosi multiplicada de la vacuna contra la covid 'Pfizer', i es troben a les seves cases vigilats pel centre de salut de la localitat.La Conselleria de Salut i Famílies ha confirmat que es tracta de vuit persones que han rebut la vacuna sense diluir, en la Unitat Mòbil de vacunació situada en la veïna San Juan de Aznalfarache.Una vegada detectat aquest incident aquestes persones s'han traslladat des del recinte de vacunació al Centre de Salut de San Juan de Aznalfarache on se'ls ha atès per un metge d'Atenció Primària duent a terme l'atenció i revisió corresponents.Aquests usuaris es troben controlats segons protocols establerts i seguits per personal sanitari en domicili i així continuaran fins a les 72 hores posteriors, sense que de moment hagin presentat efectes adversos.La Conselleria de Salut i Famílies indica que, segons els primers assajos clínics realitzats amb augment de dosi administrada en el mateix acte vacunal, es va observar que no s'acompanyava especialment d'un augment del risc d'efectes adversos quan s'emprava el doble de dosi de l'habitual.L'incident ha estat notificat tant al Centre Andalús de Farmacovigilància com al Sistema Autonòmic de Notificació d'incidents i esdeveniments adversos.Fonts sanitàries consultades per Efe han indicat que les persones que han rebut les vacunes podrien desenvolupar seqüeles com a maldecaps, musculars o marejos, però en els pocs precedents que es coneixen els símptomes van remetre als pocs dies.Es coneix un cas al nord d'Alemanya i d'una infermera italiana, i en tots els casos els símptomes es van difuminar amb el pas dels dies.Els mateixos sanitaris que participaven en l'administració de la vacuna es van adonar de l'error i van avisar a les persones que havien estat inoculades.