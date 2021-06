Els quatre ministres d'Economia i Finances confien poder tancar un acord al G20 al juliol

Els ministres d'Economia i Finances d'Espanya, Alemanya, França i Itàlia reclamen un impost mínim global del 15% a les empreses. En un article al diari britànic 'The Guardian' en el marc de la reunió del G7, Nadia Calviño, Daniele Franco, Bruno Le Maire i Olaf Scholz veuen la proposta d'establir un tipus mínim del 15% com un «inici prometedor». «La introducció d'un sistema impositiu internacional més just i eficient ja era una prioritat abans de la crisi i serà encara més necessari per sortir-ne'n», diuen en el text els ministres. L'article arriba després que el president dels Estats Units, Joe Biden, s'hagi mostrat també favorable a l'establiment d'un tipus mínim del 15% per a empreses.