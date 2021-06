Els europeus podran entrar a França a partir del 9 de juny amb el certificat de vacunació

Els que no tinguin la pauta de vacunació hauran de presentar un test PCR o d'antígens negatiu

04/06/2021

França permetrà que a partir del 9 de juny les persones procedents d'un altre país de la Unió Europea (UE) entrin al seu territori amb el certificat de vacunació, sense necessitat de presentar un test PCR negatiu com fins ara.El Govern francès ha anunciat aquest divendres les condicions d'obertura al turisme a partir d'aquest dia i ha precisat que també quedaran eximides de test les persones vacunades dels països exteriors a la UE qualificats en la seva llista «verda»: Austràlia, Corea del Sud i Israel.El secretari d'Estat de Turisme, Jean-Baptiste Lemoyne, ha explicat en una entrevista al canal BFMTV que els que no tinguin la pauta de vacunació hauran de presentar un test PCR o d'antígens, realitzat com a màxim 72 hores abans de l'embarcament.Per als que arribin de països de la llista «taronja», en la qual hi són la majoria, les persones que hagin rebut la pauta d'immunització amb alguna de les vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament (AEM), hauran de presentar, a més, una PCR negativa de menys de 72 hores.Les persones sense vacunar que pretenguin entrar a França des d'aquests països en «taronja», on el coronavirus circula de manera controlada, seguiran sense poder fer-ho tret que tinguin «un motiu imperiós», per exemple de tipus familiar o professional.Respecte als procedents de països de la llista «vermella», és a dir on el virus circula i hi ha variants considerades inquietants, farà falta un motiu urgent fins i tot si s'està vacunat.A la llista vermella estan l'Índia, el Brasil, l'Argentina, Xile, Sud-àfrica, Colòmbia, Costa Rica, l'Uruguai, Bahrain, Bangladés, Nepal, Sri Lanka, Unió dels Emirats Àrabs, Catar, Turquia i el Pakistan.