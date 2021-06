El partit afirma que serà la justícia la que dilucidi si l'exsecretària general ha incorregut en algun il·lícit penal

Actualitzada 04/06/2021 a les 21:43

El Comitè de Drets i Garanties del PP, presidit per Andrea Levy, ha acordat no obrir expedient informatiu a l'exsecretària general de la formació Maria Dolores de Cospedal perquè «la presumpta conducta» per la qual la investiga la justícia «no resulta de l'exercici d'un càrrec públic o representatiu». El comitè s'ha reunit aquest divendres a la tarda per analitzar la situació de l'exalt càrrec del partit i ha pres aquesta decisió «d'acord amb els estatuts» de la formació. El Comitè entén que serà el jutjat encarregat de la instrucció del cas «el que hagi de dilucidar» si Cospedal «ha incorregut en algun lícit penal o no».