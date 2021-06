El 35% dels joves té problemes per controlar l'ús del mòbil, segons un estudi

Entre els hiperconnectats, l'autocontrol és un 16% més baix que el de la mitjana general. Aquests fan servir el mòbil per a múltiples tasques. Més de la meitat dels joves classificats en aquest perfil van manifestar dificultats per controlar l'ús del mòbil.L'estudi apunta també una clara associació entre la intensitat d'ús del mòbil per a diverses tasques i el malestar psicològic dels usuaris. Els moderats presenten nivells més baixos d'ansietat, depressió i estrès, mentre que entre els hiperconnectats hi ha més joves amb malestar.L'ansietat és l'indicador de malestar psicològic més prevalent entre els joves, ja que el 28% pateix nivells alts o severs d'aquest símptoma. Aquesta proporció puja en el cas del perfil dels escapistes, els impetusoso i els hiperconnectats. L'estrès és el segon símptoma, amb un 19% de prevalença en nivells alts o severs. En aquest cas, només els joves de perfil moderat estan per sota de la mitjana. Per últim, un 17% dels enquestats té nivells alts o severs de depressió i es manifesta més entre escapistes i hiperconnectats.L'estudi ha estat liderat per l'Institut Cultura i Societat de la Universitat de Navarra.