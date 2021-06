El canvi climàtic provoca 250.000 morts l'any

En menys de 100 anys, les concentracions de CO₂ a l'atmosfera han passat d'al voltant de 280 ppm a més de 400

Actualitzada 04/06/2021 a les 21:46

El canvi climàtic és el causant de 250.000 morts l'any a tot el món, segons adverteix la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ), qui avança que lluitarà en aquest àmbit amb la mateixa força amb la qual ho fa contra el tabaquisme.El Separ, que té la seva seu a Barcelona, ha fet aquesta estimació per múltiples vies, de les quals la més coneguda és la infecciosa i es deriva del desplaçament de vectors a causa de l'escalfament global que són responsables de brots de malària, hantavirus, dengue o zika.«L'augment de pluges torrencials augmenta l'aigua estancada, al costat de l'augment de les temperatures, la qual cosa ocasiona brots de malalties diarreiques. Però l'impacte va més enllà i també les malalties al·lèrgiques, les psiquiàtriques, la desnutrició i les migracions, que comporten un impacte en la salut, són altres conseqüències nocives associades al canvi climàtic», explica el Dr. Carlos Andrés Jimenez-Ruiz, pneumòleg i president de Separ.En menys de 100 anys, les concentracions de CO₂ a l'atmosfera han passat d'al voltant de 280 parts per milió (ppm) a més de 400, quelcom que provoca el canvi climàtic i que té un gran impacte en la salut humana, causant sobretot malalties respiratòries.«El canvi climàtic és una amenaça directa a la salut respiratòria, ja sigui agreujant malalties cròniques o facilitant la seva aparició», explica la neuròloga Isabel Urrutia, que afegeix que «els canvis bruscos en la temperatura estan directament relacionats amb la morbiditat i la mortalitat en malalties respiratòries tan comunes com l'asma o l'EPOC».La pol·lució de l'aire, un altre factor que es veu agreujat pel canvi climàtic, també "«s'associa a símptomes respiratoris, pitjor funció pulmonar, empitjorament de l'asma i desenvolupament de bronquitis crònica i, fins i tot, pot augmentar el risc de sensibilització atòpica o exacerbar els símptomes dels ja atòpics», prossegueix la doctora.Tant el Separ com la Societat Europea de Respiratori (ERS) reconeixen que els especialistes del sistema respiratori tenen tanta responsabilitat en la lluita contra el canvi climàtic com contra el tabaquisme, per la qual cosa es comprometen a prendre mesures que redueixin la petjada de carboni i animen a uns altres a fer-ho.