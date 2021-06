Carrefour demana als qui tinguin aquest producte a casa que no el consumeixin

Es tracta del pot de pebrots del piquillo de Carrefour BIO, lot L9289Z

Actualitzada 04/06/2021 a les 15:48

Carrefour, la cadena de supermercats, ha retirat de les seves prestatgeries un lot de pebrots del piquillo ecològics de la marca Carrefour BIO i ha demanat als seus clients que tinguin aquest producte que el retornin a botiga.Concretament, el producte es troba afectat per la presència d'un cos estrany i el lot específic és el L9289Z, amb data de consum preferent de 16 de desembre de 2027, en flascó de cristall de 165 grams, tal com recull Facua.«Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars, s'abstinguin de consumir-lo», expliquen des de la pàgina web de Carrefour. A més, aquells clients que portin el producte a la botiga, podran obtenir el reemborsament d'aquest.Altres lots d'aquest producte i la resta de conserves de pebrots no es troben afectats. Carrefour informa que el número de telèfon 914 90 89 00 per a qualsevol qualsevol dubte sobre aquest tema.