Brussel·les obre una investigació a Facebook per abusos monopolístics en el mercat publicitari

La CE examina si la companyia utilitza dades d'altres empreses en anuncis classificats en línia

Actualitzada 04/06/2021 a les 12:47

La Comissió Europea ha obert aquest divendres una investigació contra Facebook per sospites d'abusos monopolístics en el mercat publicitari. En un comunicat, l'executiu comunitari ha informat que està analitzant si la companyia ha violat les normes de competència comunitàries amb l'ús de dades que extreu dels anunciants per després competir contra ells en mercats com el d'anuncis classificats. «La Comissió analitzarà en detall si la posició de Facebook en les xarxes socials i la publicitat en línia perjudica la competència en mercats veïns en què Facebook també està en actiu, especialment en anuncis classificats en línia», diu l'executiu comunitari.