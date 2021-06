Una jove de 17 anys empeny un ós que volia colar-se a casa seva

Va sortir il·lesa

Actualitzada 02/06/2021 a les 23:44

Una jove adolescent va actuar de manera heroica, o temerària, segons es miri, quan va trobar al pati de la seva casa a una óssa que estava barallant-se amb els seus gossos.Una gran óssa bruna amb dos cadells d'ós es va enfilar a una tanca d'una casa del sud de Califòrnia, probablement buscant menjar. El problema era que en aquest pati vivien diversos gossos, que, en veure a l'óssa, comencen a bordar-la i a llançar-li dentades.L'óssa reacciona llançant urpades i és llavors quan entra en escena Hailey, de 17 anys, que corre sense pensar-ho i amb les seves pròpies mans empeny a l'óssa, de diversos centenars de quilos.L'animal cau desequilibrat i en una fracció de segon, la jove agafa als seus gossos i fuig del lloc amb ells a coll.«I per a ser honesta, no crec que m'agradi haver-la empès tan fort... Només la vaig empènyer prou com per a fer-la perdre l'equilibri», reflexionava Hailey.La jove va sortir d'aquesta situació només amb un dit una mica adolorit per haver-l'hi torçat i amb una esgarrapada al genoll.Poc després la pròpia Haley comentava el que va passar en altres vídeos: «Està bé, viu a les muntanyes, així que això és realment normal, i és estiu, així que sempre vénen ara», va dir sobre la presència d'óssos.«Quan arribo allí, l'ós està literalment agafant a un dels meus gossos, la Valentina, ella és la bebè. I com la seva esclava, haig de protegir-la», deia divertida la jove.«Així que m'acosto a l'ós, el miro als ulls i el primer que penso és a empènyer-lo. Empènyer a un ós. Empènyer a un depredador», deia sense creure-s'ho ni ella mateixa.