Tres claus per aconseguir que un esdeveniment online sigui un èxit

Preparar bé el terreny és la primera

Actualitzada 02/06/2021 a les 23:45

Fins l'any 2020 el màrqueting tenia un gran aliat en els esdeveniments presencials. No obstant això, van arribar les restriccions de moviment, el distanciament social i, durant l'any passat, el 87% dels professionals del màrqueting va haver de suspendre els esdeveniments físics que havia organitzat.No obstant això, els professionals del sector no es van rendir i van trobar en internet un gran aliat per a continuar amb el seu treball. Així, va arribar el moment d'enfrontar-se a les presentacions en línia i aviat va quedar clar que, quan els esdeveniments virtuals es planifiquen i executen detingudament, tenen una sèrie d'avantatges sobre els presencials. En aquest article s'explica bé com aconseguir aquests resultats per a beneficiar-se dels avantatges.La clau per a l'optimització dels esdeveniments en línia es basa en tres punts que des de Think with Google han detectat i treballat. Seguint els passos que es detallen en l'article abans assenyalats, es pot aconseguir que el producte llançat de manera digital tingui gran impacte. Tant o més que si s'hagués llançat en un esdeveniment físic.Preparar bé el terreny, assegurar-se que l'esdeveniment destaqui per sobre de la resta i fer que els usuaris recordin l'esdeveniment en un futur són les tres claus que ajudaran que la cita sigui un èxit total.