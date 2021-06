ONGs avisen que els països pobres necessitaran 57 anys per vacunar tota la població si no es prenen «mesures urgents»

L'aliança People Vaccine reclama al G7 «deixar de defensar els interessos» de les farmacèutiques

L'aliança People Vaccine insta el G7 a «deixar de defensar els interessos» de les farmacèutiques i «comprometre's» a fer arribar vacunes contra la covid-19 als països pobres. L'aliança de la qual forma part Oxfam Intermón o Global Justice Now, entre d'altres, avisa els que més d'un milió de persones han mort pel virus des que els líders del G7 van rebutjar donar suport a aixecar temperament els drets de propietat intel·lectual de les vacunes contra el virus. L'aliança d'ONGs i activistes demana als líders, que es reuniran la setmana que ve, que no facin «promeses buides» i que «adoptin mesures urgents per acabar amb l'enorme bretxa de vacunació entre els seus països i els països pobres».