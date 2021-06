Madrid i el País Basc no aplicaran l'acord del Consell Interterritorial sobre hostaleria i oci nocturn

Ayuso defensa que no està obligada a complir la norma que veu «arbitrària» i «insensata»

Actualitzada 03/06/2021 a les 11:23

Madrid i el País Basc no aplicaran l'últim acord del Consell Interterritorial de Salut sobre horaris i aforaments d'hostaleria i oci nocturn. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat en una atenció als mitjans aquest dijous que és una «imposició política que no és sanitària». Segons el govern madrileny, es tracta d'una norma «que arriba tard», «arbitrària» i «insensata». Ayuso ha afirmat que Madrid «no està obligada a complir la norma» perquè no es va aprovar per unanimitat. «No estem en rebel·lia», ha dit, i ha avisat que no comptin amb ella «per arruïnar a més ciutadans». El lehendakari basc, Íñigo Urkullu, també ha avançat que no aplicarà les mesures perquè veu «invasió de competències».