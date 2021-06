La DGT estudia la petició dels motoristes de no fer obligatori l'airbag

Associacions de motoristes consideren que la mesura, obligatòria a partir del 2026, no reduirà la sinistralitat

Actualitzada 03/06/2021 a les 17:17

La Direcció General de Trànsit (DGT) podria ajornar l'obligatorietat del coixí de seguretat (airbag) en motos si les associacions d'usuaris consideren que no redueix la sinistralitat, encara que continua mantenint que és una mesura beneficiosa.Així ho han confirmat a Efe fonts de la DGT després que la Plataforma Motera per a la Seguretat Viària i Mútua Motera hagin informat en un comunicat que Trànsit els havia traslladat la seva decisió de retirar l'obligatorietat d'aquest dispositiu.La mesura es recull en l'esborrany de reforma del Reglament de Circulació, que estableix que el coixí de seguretat seria obligatori a partir de 2026 per a les motos de gran cilindrada quan circulen per carretera.En la seva última compareixença en la Comissió de Seguretat Viària del Congrés el mes de març passat, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja va informar que la reforma del reglament preveia l'ús de l'airbag en motos, una mesura que volia fer efectiva a mitjà termini.Segons les associacions de motoristes, la DGT ha considerat «raonables» els arguments plantejats pel col·lectiu i valora «favorablement» la proposta de realitzar estudis amb la finalitat de poder conèixer detalladament i profunditat l'aportació en matèria de seguretat dels dispositius coixí de seguretat per a motoristes en situacions reals d'ús, amb la finalitat de continuar avançant en el coneixement i desenvolupament d'aquesta tecnologia.Les entitats representatives del col·lectiu de motoristes «agraeixen la sensibilitat» de la DGT i valoren el seu «esforç per a reformar les normes que contribueixen de manera decisiva a la seguretat viària dels ciutadans, tenint en consideració les propostes i suggeriments dels usuaris».Segons un estudi del Real Automòbil Club d'Espanya (RACE), només un 4% dels motoristes utilitza el coixí de seguretat de manera habitual, un 5% de manera ocasional i un 91% mai ha fet ús d'aquest, a pesar que 7 de cada 10 asseguren conèixer la seva existència.