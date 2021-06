Els programes de detecció precoç del càncer de còlon aconsegueixen reduir els casos

A aquest estudi europeu hi ha participat l'Hospital Sant Joan de Reus

Els països amb programes de detecció precoç del càncer de còlon de llarga durada disminueixen la incidència de la malaltia, segons un estudi europeu publicat a 'Lancet Oncology' en el qual ha participat l'Hospital Sant Joan de Reus.El Servei d'epidemiologia i prevenció del càncer del centre, segons informa l'hospital reusenc, ha participat en aquest estudi liderat pel German Cancer Research Center i el National Center for Tumor Diseases de Heidelberg, tots dos a Alemanya.La recerca abasta 21 països europeus, amb dades de 3,1 milions de pacients amb càncer colorectal diagnosticats entre els anys 2000 i 2016.L'estudi mostra que els programes de detecció precoç mitjançant colonoscòpies i proves fecals disminueixen la incidència del càncer de còlon entre l'1,6 i el 2,5% en homes i l'1,3 al 2,4% en dones.Per contra, la incidència augmenta amb la manca d'aquest tipus de programes, amb percentatges anuals que oscil·len entre el 0,3 i l'1,9% en homes i del 0,6 a l'1,1% en dones.Per tant, els majors descensos de la mortalitat per càncer colorectal s'observen en països amb programes de detecció precoç de llarga durada.El treball també evidencia tendències divergents en la incidència, la mortalitat i la distribució per estadis d'aquest tipus de càncer en diferents països europeus.La recerca ho atribueix, en gran manera, als diferents nivells d'implantació dels programes de detecció precoç del càncer colorectal.