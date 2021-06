El programa de l'Imserso ja té data per reprendre's enguany

El secretari d'Estat de Turisme afirma que estarà operatiu a l'octubre

El secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, ha afirmat avui a Benidorm que el programa de vacances socials de l'Imserso estarà operatiu a l'octubre, «com habitualment».Valdés ha precisat que dimarts que ve s'abordarà en el Consell de Ministres el primer acord pressupostari sobre el programa i que una setmana després s'acordarà la licitació.Així, segons les seves previsions, el programa podrà començar a l'octubre amb els primers turistes sènior viatjant als destins triats.Valdés ha sortit així al pas de les crítiques abocades dies enrere per la patronal hotelera valenciana Hosbec, el president de la qual, Toni Mayor, havia acusat l'Executiu central d'una actitud «incomprensible» al no haver aprovat encara el plec de condicions del programa de vacances.Mayor considerava que, a la vista de la situació actual del programa, els viatgers no podrien començar a gaudir de les seves vacances fins a desembre, per la qual cosa es perdia una oportunitat de reactivar el sector a la tardor.Quant al turisme britànic, el secretari d'Estat s'ha mostrat confiat que, amb l'avanç de la vacunació i la baixada de la incidència del virus, els primers turistes puguin arribar al país «abans del mes d'agost».«Espanya fa els seus deures i així li ho traslladem al Regne Unit i a les autoritats sanitàries», ha assenyalat després de posar en valor el descens continuat de la incidència al país.«La Comunitat Valenciana, la Costa Blanca i Benidorm tenen dades més baixes que el mateix Regne Unit i, en aquest context, estem sent exigents perquè en la pròxima revisió Espanya estigui en la zona verda» ha conclòs.