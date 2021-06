El BBVA redueix fins a 2.935 els acomiadaments a l'Estat abans de l'última reunió formal per negociar l'ERO

La nova proposta del banc contempla la creació de 523 llocs de treball al departament de control remot (CSE) i 34 al departament de vendes especialitzades, unes places que es cobririen a través de recol·locacions. Alhora, es crearà un equip de suport –rebrà el nom de 'task force'- dotat amb 100 persones.Per altra banda, es reduirà en 50 el nombre d'oficines a tancar, fet que es traduirà en el manteniment de 50 directors d'oficines i responsables de centre urbà. En paral·lel, també es reduirà l'afectació de l'ERO al departament de gestió comercial (50 treballadors), mentre que 106 persones mantindran la feina, en descomptar el nombre de baixes dels empleats de més edat.Bona part dels acomiadaments –un total de 2.177- correspondran a la xarxa d'oficines, mentre que els 758 restants afectaran els serveis centrals, a les estructures intermèdies i als centres corporatius. La xifra de 2.935 sortides contrasta amb les gairebé 3.800 que va plantejar l'entitat a finals d'abril, dos dies després que s'anunciés l'ERO de CaixaBank.Els sindicats veuen amb bons ulls la reducció pel que fa al nombre d'acomiadaments, però adverteixen que encara han d'analitzar si la xifra és suficient. Per altra banda, insisteixen que les negociacions de l'ERO també haurien de tractar altres temes que l'empresa considera «inamovibles». «Estem parlant de la voluntarietat, l'eliminació de l'equilibri generacional i l'establiment d'unes condicions de sortida dignes», remarquen.Aquest divendres està previst que se celebri l'última reunió per negociar l'ERO, data en què finalitza el període oficial de consultes entre la direcció i la representació dels treballadors. No obstant això, els sindicats confien que les reunions es puguin prorrogar una setmana per poder acabar de definir els termes de les sortides de l'expedient.