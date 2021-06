Dos detinguts per apunyalar al cap a un veí amb un ganivet de cuina

Van entrar a casa seva, el van immobilitzar i li van assestar diverses ganivetades

Actualitzada 02/06/2021 a les 23:45

Els agents van seguir el rastre de sang

La Policia Nacional ha detingut a València a un home de 44 anys i una dona de 47 com a presumptes autors d'un delicte de temptativa d'homicidi, després d'accedir al domicili d'un veí, immobilitzar-lo i assestar-li diverses ganivetades al cap amb un ganivet de cuina de 17 centímetres.Segons ha informat el cos policial, els fets van succeir sobre les 21.15 hores d'aquest dilluns al districte de Ruzafa, quan van ser requerits els agents per a acudir a un domicili on pel que sembla un home acabava de rebre diverses ganivetades al cap.En arribar al lloc, els agents van trobar al ferit amb el cap ensangonat a conseqüència dels talls que havia rebut.Instants previs, un home de nacionalitat algeriana i una dona romanesa havien acudit al domicili de la víctima i mentre l'home l'agafava dels braços, pel que sembla la dona li propinava ganivetades al cap. Quan la víctima va començar a cridar, els suposats agressors van emprendre la fugida.Després d'assistir a la víctima, que va ser traslladada a l'hospital La Fe per un indicatiu sanitari, els agents van seguir un rastre de sang que els va conduir fins a un habitatge d'una finca confrontant on van trobar l'arma blanca damunt de la pila de la cuina.A més, els policies van localitzar a la presumpta responsable dels fets i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte de temptativa d'homicidi. Justament en aquest moment, també va aparèixer l'altre presumpte agressor per ho va ser arrestat pels mateixos fets.Els detinguts, un amb antecedents policials, i que segons van conèixer els agents tenien problemes de convivència amb la víctima, van ser posats aquest dimarts a la tarda a disposició judicial.