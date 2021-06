La resolució publicada aquest dijous per la CNMC assenyala que la tarifa proposada per Iberdrola sí que reduïa en un 4,5% l'import fix de la factura de la llum, però, per altra banda apujava un 20,33% la part variable. Això es traduïa en un increment d'uns 30 euros anuals en la factura de la llum pel consumidor. Segons la CNMC, Iberdrola va actuar amb «falta de transparència» i «incomplint algunes de les mesures de protecció dels consumidors».No obstant això, la resolució encara no és ferma, ja que l'empresa disposa de dos mesos per presentar un recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional.