Celaá diu que es podrà vacunar alumnes a les escoles a partir de setembre si Sanitat ho aprova

Pel que fa als 40.000 professors contractats per donar suport a les tasques formatives durant la pandèmia, en què s'han reduït les ràtios i s'ha incrementat el nombre de grups, Celaá ha demanat a les comunitats que els mantinguin «perquè ens calen no només de reforç, sinó per iniciar metodologies diferents» i «ens interessa que hi hagi grups d'alumnes que estan essent atesos per dos professionals».Es tracta, segons Celaá, d'evolucionar cap a un model educatiu on l'aprenentatge es faci de forma més personalitzada i per això calen dos professors. Per fer-ho possible, ha dit, el govern espanyol planteja ajudes per a les comunitats a través dels fons europeus REACT, que destinen 1.750 a Educació.