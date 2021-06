Brussel·les proposa un 'moneder digital' per guardar documents oficials i fer tràmits arreu de la UE

La proposta de l'executiu comunitari planteja que l'anomenada Identitat Digital Europea pugui ser «àmpliament utilitzada» per identificar els usuaris o per donar algunes dades personals per accedir a serveis digitals públics i privats arreu del bloc comunitari.Tanmateix, la proposta remarca que els usuaris tindran «el control de les seves dades» perquè podran decidir quines comparteixen amb tercers. «Els ciutadans tindran en tot moment ple control de les dades que comparteixen», subratlla el document.«La Identitat Digital Europea permetrà fer a qualsevol estat membre el que fem al nostre país sense cap cost addicional i menys obstacles, ja sigui llogar un pis o obrir un compte bancari des de fora del nostre país, i fer-ho de manera que sigui segur i transparent», ha dit la vicepresidenta de la Comissió Europea Margrethe Vestager en la presentació de la proposta.