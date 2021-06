Variants del coronavirus portaran noms de l'alfabet grec

L'OMS va indicar que un grup d'experts va proposar el nou sistema

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va anunciar una nova nomenclatura per a les variants de la covid-19 que prèviament eren conegudes pels seus codis tècnics alfanumèrics o pels països on es van detectar primer.L'OMS va dir que ara es referirà a les anomenades variants de preocupació amb les lletres de l'alfabet grec.Així que la primera variant de preocupació, que es va detectar en primera instància a Gran Bretanya i és coneguda també com a B.1.1.7, serà anomenada la variant alfa. La segona, que es va trobar a Sud-àfrica i s'ha conegut com a B.1.351, ara es dirà la variant beta.Una tercera que es va detectar al Brasil es dirà variant gamma i una quarta que es va trobar a l'Índia serà la variant delta. Les futures variants que aconsegueixin l'estatus de preocupació seran etiquetades amb les lletres que els segueixen en l'alfabet grec.L'OMS va indicar que un grup d'experts va proposar el nou sistema, que no reemplaçarà els sistemes científics per a posar noms, però oferirà etiquetes senzilles, fàcils de dir i de recordar per a les variants.