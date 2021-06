Un home evita que li robin la moto amb un cop de peu volador

Les càmeres de vigilància van captar les imatges

Actualitzada 01/06/2021 a les 21:57

MOMENTO EXACTO: un hombre evita que le roben la moto con una patada voladora a lo Jackie Chan en Perú https://t.co/KazQ7w5nqg pic.twitter.com/eIoJMpMisO — RT en Español (@ActualidadRT) June 1, 2021

Els robatoris són una cosa que ningú vol que li succeeixi, però que passa igualment, sobretot quan estem distrets, dormint o de vacances. No obstant això, a un home que va intentar robar una moto les coses no li van sortir tan bé.El succés va tenir lloc dijous passat en Sant Joan de Lurigancho (Lima, el Perú). Les càmeres de vigilància del carrer van captar a un home intentant robar una moto a plena llum del dia. El que no s'esperava el lladre és que aparegués l'amo i li apartés de la moto amb una puntada voladora al més pur estil Jackie Chan o David Bisbal.En l'enregistrament de les càmeres es pot veure com, minuts abans, el lladre es passeja per la vorera mirant la moto que té al davant. Arriba un altre home pujat a moto que es col·loca al costat del lladre i és en aquest moment que aquest últim decideix anar a agafar el vehicle, per la qual cosa es pensa que el segon home era el seu còmplice.Mentre això succeïa al carrer, l'amo gaudia del seu menjar a l'interior de l'establiment. En veure per una de les finestres (des de la qual veia la seva motocicleta) que un home la movia i intentava portar-la-hi, va sortir corrent del local i quan va estar prou a prop va saltar llançant una puntada que va allunyar al lladre del preuat objecte de la seva propietat.Abans de marxar, segons informa el mitjà peruà Panamericana, el lladre va llançar una sèrie d'amenaces força greus, afirmant que en algun moment tornarien i posarien fi a la vida d'amo del vehicle.