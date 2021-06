'Somnis d'una escriptora a Nova York' i la tercera entrega d''Expediente Warren', estrenes destacades de la setmana

'Shorta. El peso de la ley'

'Karen'

'Expediente Warren'

'Somnis d'una escriptora a Nova York'

'Gaza mon amour'

'Errantes sin retorno'

'La vida secreta de los árboles'

'Torna Reservoir Dogs'

'Perifèria'

Les estrenes de les plataformes

'BSO'

'Otros mundos: El Camino de Santiago'

'¿Qué fue de los Durrell?'

Netflix

'Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película'

'Dancing Queens'

'Sweet Tooth: El niño ciervo'

'Los límites de nuestro planeta: una mirada científica'

Amazon Prime

'Seve'

Disney+

'Nosotros de nuevo'

Filmin

'Alguna clase del cielo'

'The good traitor'Comença la II Guerra Mundial. La situació és crítica després que les tropes alemanyes ocupin Dinamarca. En aquell moment, l'ambaixador danès als Estats Units, Henrik Kauffmann pren una decisió crucial en la història del seu país. Kauffmann es va declarar a ell mateix com a únic representant d'una Dinamarca lliure, en oposició a la invasió nazi del seu país. Aquest film danés està dirigit per Christina Rosendahl i protagonitzada per Ulrich Thomsen i Denise Gough. S'estrena a en versió doblada al català en diverses sales del país. La pel·lícula es va projectar en la darrera edició del BCN Film Fest.'Shorta' és un impactant thriller nòrdic dirigit per Louis Hviid i Anders Ølholm. La pel·lícula s'ambienta a la Dinamarca actual, on afloren les tensions racials d'una societat multicultural però també segregada. Talib, un jove fill de migrants, entra en coma mentre està sota custòdia policial. La notícia de la seva posterior mort corre per un suburbi mentre una patrulla de policia fa la seva ronda de nit, i els acabarà esquitxant.'Karen' és un retrat íntim dels darrers temps a l'Africa de la colona danesa Karen Blixen, la mateixa que en el seu dia va retratar Sidney Pollack al clàssic 'Memòries d'Àfrica'. La realitzadora María Pérez s'allunya del cinema experimental i la no ficció en aquest llargmetratge que protagonitza l'actriu i músic Christina Rosenvinge.És la tercera entrega de la saga de terror homònima, en la qual torna el matrimoni de prestigiosos 'dimoniòlegs' format per Ed (Patrick Wilson) i Lorraine Warren (Vera Farmiga). Aquesta vegada els investigadors d'allò paranormal s'enfronten a un cas que els durà a llocs terrorífics que no havien vist mai abans.Sigourney Weaver protagonitza el film 'Somnis d'una escriptora a Nova York', que arriba en VOSC a diverses sales. El film és una adaptació del llibre autobiogràfic de Joanna Rakoff. Als anys 90, la Joana (Weaver) té un somni: vol ser una escriptora de renom. Un dia, aconsegueix una feina en una de les principals agències literàries de Nova York com a ajudant de la directora. Entre d'altres tasques, ha de respondre les nombroses cartes que envien els fans d'un dels escriptors de la firma, el cèlebre J.D. Salinger. Però la Joanna s'aparta de les indicacions rebudes i imprimeix a les seves respostes un caràcter molt personal.Arab i Tarzan Nazer estrenen als cinemes 'Gaza mon amour', que van presentar la tardor de 2020 a la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid. Aquesta història d'amor presenta l'Issa, un pescador de 60 anys que descobreix entre les seves xarxes una antiga estatua fàl·lica d'Apolo. La guarda a casa seva i, pocs dies després, s'omple de confiança per apropar-se a la dona de qui està enamorat per expressar-li els seus sentiments.Aquesta cinta documental es fa ressò del drama de la comunitat Rohinga a Myanmar (Birmània). En pocs mesos, el camp de refugiats de Kutupalong (Bangladesh) es va convertir en el més gran del món. 700.000 persones d'aquesta minoria musulmana país van fugir el 2017 buscant refugi davant l'intent de genocidi de l'exèrcit del seu propi país. Olivier Higgins i Melanie Carrier són els autors de la pel·lícula.Documental de Jörg Adolph basat en la novel·la homònima de Peter Wohlleben. S'hi mostra l'experiència de l'autor com a guarda forestal durant molts anys. La tesi de l'autor és que els arbres poden comunicar-se entre ells.D'altra banda, la setmana ofereix dues estrenes més avançades a dijous. D'una banda, la reestrena del mític film de Quentin Tarantino 'Reservoir dogs'.De l'altra la cinta documental 'Perifèria', dels catalans Xavi Esteban i Odei Antxústegui Etxearte. Coproduït per TV3, el documental mostra com els veïns de Santa Coloma de Gramenet van transformar el suburbi que els imposava l'especulació franquista en una ciutat digna. Aquell passat reverbera en el present dels seus carrers, places i rostres.El film és tot un homenatge a Xavier Valls, l'arquitecte que va elaborar el Pla Popular, una experiència pionera de participació ciutadana. El 1987, Valls va ser assassinat per ETA a l'atemptat d'Hipercor. Ara, els seus fills tornen al soterrani on va quedar oblidat el seu arxiu personal per recuperar aquella epopeia i, amb ella, la de tota una ciutat en lluita.Aquesta setmana Movistar+ presenta la seva primera producció de gènere fantàstic. 'Paraíso' se situa a la dècada dels 90 en un poble de la costa, on tres noies han desaparegut d'una discoteca sense deixar cap rastre. La policia comença una investigació, però no sembla que vagi en la direcció correcta i per aquest motiu el germà d'una de les noies comença una investigació paral·lela amb els seus amics. Junts descobriran que les persones que tenen a les tres joves no són d'aquest món.L'actor i presentador Emilio Aragón aterra a Movistar+ amb un nou format de programa on aplicarà el seu coneixement en entreteniment, televisió, música i cine. Amb convidats com Els Javis, Joaquín, Raphael o Belén Rueda rememorarà moments importants de les seves vides a través de les seves cançons preferides, aquelles que més els han marcat.Amb motiu de l'Any Sant Jacobeu, la sèrie documental s'endinsa en el Camí de Sant Jaume i descobreix els mites, les llegendes i les històries que amaga. L'escriptor Javier Sierra narra el viatge, on mostrarà els paisatges i els edificis més simbòlics que es troba pel camí.Després de 'Los Durrell', Movistar+ presenta un documental amb material inèdit de la sèrie, que indaga en el futur de la família. Més enllà de la comèdia televisiva, presenta una història de secrets familiars, desamors i grans èxits.Netflix estrena la pel·lícula 'Carnaval'. La 'influencer' Nina trenca amb la seva parella quan es fa viral un vídeo que demostra la seva infidelitat. Per superar la ruptura, la noia recorre als seus contactes i aconsegueix un viatge amb tot inclòs al carnaval de Salvador de Bahia, on marxa amb les seves tres millors amigues.El film d'acció i aventures se situa després d'un eclipsi solar total, quan Usagi i Chibiusa han de tornar la llum al món i es troben amb Pegasus, qui també té una missió. Mentrestant, el misteriós grup 'Circo Dead Moon' entra en escena amb un pla malèfic: propagar les encarnacions de malsons i aconseguir el control de la lluna i la terra per conquistar l'univers sencer.Dylan Petterson té 23 anys, viu en una illa i somia en ser ballarina. Quan la convencen per tal que treballi netejant un hotel de drag-queens que està a punt de fer fallida, el coreògraf i estrella principal del local descobreix per atzar el seu talent. Dylan vol participar en l'espectacle, però el protagonitzen drag-queens i ella és una noia. Malgrat tot, la jove lluitarà per aconseguir-ho.Fa deu anys un accident va sembrar el caos al món i van aparèixer persones híbrides: meitat humà, meitat cérvol. Com que no saben si aquests són la causa o la conseqüència del virus, molts humans els hi tenen por i es dediquen a caçar-los. Després de passar un temps vivint aliè al perill enmig del bosc, un noi-cérvol anomenat Gus es fa amic d'un vagabund solitari. La sèrie narra com emprenen una aventura per les ruïnes dels Estats Units intentant resoldre per què el noi té trets de cérvol i junts descobriran que el perill del món més enllà del bosc és més complex del que s'imaginaven.La pel·lícula documental narrada per David Attenborough explica la història d'un dels descobriments científics més importants: la humanitat ha fet que la Terra transcendeixi els límits que l'han mantingut estable al planeta durant 10.000 anys, des dels inicis de la civilització. El llargmetratge també explica les solucions que cal aplicar per protegir el planeta.A Amazon Prime arriba 'DOM', la història real del Víctor, un oficial de policia que va dedicar la seva vida a la guerra contra el narcotràfic, i el seu fill, un noi de classe mitjana que Rio de Janeiro que va descobrir la cocaïna durant la seva adolescència. El jove va acabar sent el líder d'una banda criminal que va dominar a la capital brasilera a principis dels anys 2000.La película documental narra la vida de Seve Ballesteros, qui va arribar a ser el millor jugador de golf del món durant els 80 i guanyador de cinc Grand Slam. Seve va començar jugant a la platja i colant-se al camp de golf del seu poble i des d'allà res el va aturar fins a l'elit. Lluitador incansable, es va enfrontar a tots els poders establerts i va acabar patint en molts aspectes, sobretot al final de la seva vida.Aretha Franklin protagonitza la nova temporada de 'Genius', que s'estrena aquest divendres a Disney +. La sèrie se centra en el fenomen musical de Franklin i la seva carrera, així com el seu impacte i la influència que ha exercit en la música i cultura de tot el món. L'actriu Cynthia Erivo, reconeguda amb un premi Grammy, protagonitza el muntatge.Ambientat en una ciutat plena de ritme i moviment, un matrimoni gran recupera la passió juvenil que sentien l'un per l'altre. Els anys van passant mentre l'alegria de ballar els porta per l'apassionant paisatge urbà de la seva joventut i els fa reviure records i ambicions.Filmin estrena el drama eròtic 'PVT Chat', dirigit pel novaiorquès Ben Hozie i protagonitzat per Julia Fox. La pel·lícula exposa sense embuts com l'addicció a internet i l'economia basada en l'estimulació constant han afectat les relacions íntimes i la sexualitat de la generació 'millenial' i Z. El muntatge narra una història d'amor amb una connexió poc convencional entre dues persones que desitgen trobar alguna forma d'intimitat i confiança, però només ho aconsegueixen a través de les seves pantalles d'ordinador.El documental s'endinsa en la comunitat de jubilats més gran del món, 'The Villages', situada a Florida. La comunitat acull més de 120.000 persones grans, majoritàriament adinerades, i els hi ofereix una segona joventut utòpica, amb sol, piscines i pistes de golf. El documental es fixa en tres residents que són incapaços de trobar la felicitat en aquest lloc considerat el paradís.