Quan es podrà veure el pròxim eclipsi lunar des d'Espanya?

Falten alguns mesos encara

Actualitzada 02/06/2021 a les 20:06

El passat 26 de maig es va produir un eclipsi total de Lluna, però tan sols va ser visible a Amèrica, el Pacífic, Oceania i Àsia, per la qual cosa són molts aquells que es pregunten quan serà el pròxim eclipsi que podrà veure's des d'Espanya.Al llarg d'un any, es produeixen entre 4 i 7 eclipsis, incloent els de Sol i els de Lluna, encara que el normal és que un eclipsi de Sol i un de Lluna s'acompanyin, és a dir, un es produeix mitjana lunació després que l'altre, per la qual cosa cada any hi ha almenys dos eclipsis solars i dues pigues, tal com assenyalen des de l'Institut Geogràfic Nacional.El pròxim eclipsi que sí que es podrà veure des d'Espanya serà un eclipsi parcial de Lluna i es donarà el 19 de novembre de 2021. Concretament, serà visible a l'oest d'Europa (on entra Espanya), Àfrica, Amèrica, el Pacífic, Oceania i Àsia, tal com es veu en la figura de l'IGN.D'aquesta manera, les primeres fases de l'eclipsi seran visibles des d'Espanya, poc abans de l'alba. Segons els càlculs, la durada d'aquest eclipsi parcial serà d'unes 3 hores i 27 minuts, encara que a Espanya es veurà només la part final.El següent ja seria el 4 de desembre de 2021, que serà un eclipsi total de Sol, però que únicament serà visible a l'Antàrtida i el sud d'Àfrica.Com a dada curiosa, al llarg d'aquest segle XXI, es produiran 223 eclipsis solars, 68 d'ells seran totals, 72 pigues, 7 mixtos i 76 de penombra (parcials). Així mateix, hi haurà 230 eclipsis lunars, 85 d'ells totals, 58 parcials i 87 penumbrales, segons l'IGN.