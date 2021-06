La Xina registra el primer cas de grip aviària en humans

Asseguren que el risc de propagació a gran escala és baix

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:30

Les autoritats sanitàries xineses han informat aquest dimarts que han detectat el primer cas mundial de grip aviària H10N3 en humans i han avançat que el risc de propagació a gran escala és extremadament baix.El cas s'ha detectat en un home de 41 anys de Zhenjiang, a la província de Jiangsu, a l'est del país asiàtic, segons ha precisat la Comissió Nacional de Salut Xinesa, informa Global Times.L'individu va presentar febre i altres símptomes el passat 23 d'abril, quan va ser ingressat en un centre mèdic local en el qual va rebre tractament fins al dia 28 del mateix mes.Després de realitzar les anàlisis, les autoritats sanitàries han confirmat el positiu en el virus H10N3, d'origen aviari, convertint a l'home en el primer cas humà.«No s'han reportat casos humans d'H10N3 al món, i el virus H10N3 entre els ocells de corral és poc patogen. Aquest cas és una transmissió ocasional entre espècies d'ocells de corral i humans, i el risc de propagació a gran escala és extremadament baix», ha subratllat la Comissió Nacional de Salut Xinesa sobre aquest tema.De moment, es desconeix com s'ha infectat aquest home, si bé les autoritats sanitàries han rastrejats els seus contactes per a dur a terme els protocols necessaris, sense detectar anomalies, i han donat instruccions a la província de Jiangsu per a dur a terme mesures de prevenció.Així mateix, s'ha demanat als ciutadans evitar el contacte amb aus de corral malaltes, mortes o vives.Per part seva, l'home afectat es troba estable i està preparat per a rebre l'alta.