Govern i autonomies acorden reobrir l'oci nocturn però Catalunya en queda fora per la incidència acumulada

Els locals podran obrir fins a les 2 o les 3 en zones amb risc nul o baix de covid, amb un límit de 50 casos per 100.000 habitants

Actualitzada 02/06/2021 a les 20:20

El Consell Interterritorial de Salut (CIS) ha aprovat «per majoria» una Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC) de «compliment obligat» que permet obrir l'oci nocturn fins a les dues o les tres de la matinada en els territoris amb risc nul o baix de covid-19. Així ho ha explicat aquest dimecres la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que ha afirmat que l'objectiu és «anar tornant a la normalitat de manera gradual i progressiva».És per això que la reobertura s'acota a territoris amb incidència acumulada de 50 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants a 14 dies o per sota, fet que, pel moment, deixa fora Catalunya, que en té 110. «Hem d'aprendre de les lliçons, sabem el que va passar l'estiu passat», ha recordat Darias.