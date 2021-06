«Tu em coneixes?»: així comença 'la caza del pijo', el repte viral que atemoreix els joves

Joves acaben apallissats

Actualitzada 01/06/2021 a les 21:59

La Caza del pijo és el repte viral que recorre els carrers de diferents ciutats espanyoles. La nova moda consisteix a acumular el major nombre possible d'agressions a joves considerats pijos, normalment dones. Suposadament, els agressors vénen de barris de la perifèria i acostumen a ser menors.Les pallisses són gravades amb el telèfon mòbil i difoses posteriorment en xarxes socials com Instagram o TikTok, la qual cosa ha generat una alarma social entre els estudiants i pares de barris amb un alt poder adquisitiu en ciutats com Madrid o Sevilla.Aquest dimarts la Policia Nacional va identificar a una adolescent de 14 anys que es traslladava a diferents barris madrilenys per a propinar pallisses a altres joves mentre els seus amics la gravaven. S'aproximava a les seves víctimes dient: «Tu em coneixes?», per a després propinar-los cops en diferents parts del cos i vanar-se d'això.A Sevilla, coincidint amb la relaxació de les mesures covid, també es van registrar durant els mesos d'abril i maig diverses agressions i robatoris a joves en barris de rendes altes. Diversos col·lectius de veïns i pares ja han demanat a les autoritats que vigilin i protegeixin els barris davant l'augment d'agressions en els últims mesos.«Presentarem un escrit en diversos registres d'organismes i autoritats competents reivindicant mesures i solucions per a obtenir més seguretat», assegurava el pare d'un dels agredits que va acabar en urgències, en un missatge viral difós a través de Whatsapp.