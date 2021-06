El Suprem estima el recurs del Sindicat Organització de Treballadores Sexuals i els reconeix el dret a sindicar-se

L'Audiència Nacional va argumentar que l'àmbit d'actuació d'un sindicat no podia incloure activitats que no poden ser objecte d'un contracte de feina vàlid, en aquest cas la prostitució per compte d'altri, ja que «suposaria donar caràcter laboral a una relació contractual amb objecte il·lícit i admetre que el proxenetisme és una activitat lícita».El Suprem considera que cal limitar-se a analitzar els estatuts sense entrar en l'examen de la legalitat de l'activitat, ja que uns estatuts sindicals no poden determinar-ho, ja que és una tasca que correspon al legislador.L'alt tribunal creu que el debat sobre la legalitat, tolerància o penalització de la prostitució per compte d'altri és «aliè a aquest litigi» quan, a més, «la mateixa no apareix contemplada als estatuts» i, segons la legislació estatal, «un contracte de treball que tingui com a objecte la prostitució per compte d'altri, s'ha de reputar nul».L'AN es va pronunciar en resposta a demandes a presentades per la Comissió per a la Investigació de Maltractaments a Dones i la Pataforma 8 de Març de Sevilla, a les quals es va adherir la fiscalia. El Suprem les desestima en aquesta sentència, de la qual es coneixerà el contingut íntegre en els pròxims dies.