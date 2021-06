El 68 per cent d'estudiants espanyols de 14 a 17 anys veu fàcil aconseguir cànnabis

Nou de cada deu menors no tenen cap dificultat en aconseguir alcohol o tabac

Actualitzada 02/06/2021 a les 20:09

El 68,1% d'estudiants de 14 a 17 anys opina que és fàcil o molt fàcil obtenir cànnabis, malgrat que la seva venda estigui prohibida, i 9 de cada 10 no veuen cap dificultat per a aconseguir alcohol i tabac si volguessin, encara que siguin menors.Així ho evidencien les dades de l'Enquesta sobre l'Ús de Drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (Estudes) 2018-2019, de l'Associació Projecte Home, de la qual ha donat compte al Senat el president de l'entitat, Alfonso Arana.Segons l'informe, l'alcohol és la droga que més es consumeix entre els estudiants (75,9%), seguida del tabac (35,0%) i del cànnabis (27,5%), uns percentatges propiciats pel fàcil accés i la baixa percepció de risc d'aquestes substàncies.A això s'afegeix l'augment de les borratxeres, malgrat al lleuger descens del consum d'alcohol: un de cada quatre estudiants de 14 a 18 anys afirma haver-se emborratxat en l'últim mes, segons l'estudi.A més, l'informe subratlla que el consum d'alcohol és més freqüent en les noies que en els nois, tant en un mes (59,8% enfront del 57,2%) com en l'últim any (77,5% enfront del 74,1%).Per això, el president de Projecte Home ha defensat al Senat que es reforci legalment el control sobre el consum d'alcohol entre menors.«Ens sembla important que a nivell legislatiu es legisli amb el tema de l'alcohol i menors. Ens sembla que és un tema que portem bastants anys darrere que es faci una intervenció a nivell legislatiu perquè es reguli i es reforci», ha asseverat Arana.Respecte al consum de tabac, els resultats de l'enquesta revelen que un de cada tres estudiants de 14 a 18 anys ha fumat en els últims 12 mesos i quatre de cada deu ho ha fet alguna vegada en la seva vida, la qual cosa suposa un lleuger augment en dos anys.En la mateixa línia, s'estenen els cigarrets electrònics tant amb recàrregues que contenen nicotina (5,2%) com sense ella (31,0%), fins a duplicar la prevalença de persones que els han usat almenys una vegada: de 4,7% en 2016 a 10,0% en 2018.Sobre el consum de cànnabis, que també ha augmentat respecte a l'anterior informe, el president de Projecte Home considera que aquesta droga actualment gaudeix de «bona campanya publicitària», malgrat les evidències científiques que demostren que danya el cervell i que pot provocar malalties com l'esquizofrènia.Preguntat per com frenar el consum de drogues en aquest col·lectiu, Arana ha destacat la importància de canviar el model de celebració entre adults basat en el consum d'alcohol i tabac, per a així evitar que es reprodueixi entre els menors d'edat.