El Govern presenta el DNI europeu, més segur i que es durà al mobil

Una aplicació gratuïta servirà per acreditar digitalment la identitat i utilitzar la signatura electrònica

Actualitzada 02/06/2021 a les 21:06

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentat aquest dimecres el DNI Europeu, la nova versió del document d'identitat electrònic que actualitza la seva imatge i incorpora noves mesures de seguretat, tant visibles com invisibles, i que es podrà portar al mòbil.L'actriu Luisa Martín, la inspectora Miralles en la sèrie de televisió “Servir y proteger”, ha estat la primera persona a rebre el nou DNI en un acte celebrat a Móstoles (Madrid), on Marlaska ha estat acompanyat pel director general de la Policia, Francisco Pardo, i per la delegada del Govern a Madrid, Mercedes González, entre altres autoritats.Aquest nou model de DNI Europeu s'emmarca en el Programa d'Identitat Digital de la Policia Nacional, finançat amb fons de la Unió Europea i que compta amb una dotació global de 25 milions d'euros, dels quals 6,5 s'invertiran en 2021.El programa treballa en l'actualitat en el desenvolupament d'una aplicació gratuïta que permetrà pròximament a qualsevol ciutadà l'acreditació de la identitat i l'ús de la signatura electrònica des del dispositiu mòbil.La Policia Nacional, juntament amb La Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, ha dissenyat un suport que inclou característiques materials, tècniques, de seguretat, funcionals i d'usabilitat concordes amb les necessitats de l'era digital.Entre els canvis introduïts, el nou DNI inclou la denominació en anglès –National Identity Card–, i en l'anvers s'ha afegit també el codi de dues lletres de l'Estat membre –ES en el cas d'Espanya–, imprès en negatiu en un rectangle blau i envoltat de dotze estrelles grogues.Grande-Marlaska ha destacat en la presentació el lideratge d'Espanya en identitat electrònica, al qual ha contribuït «enormement» la Policia Nacional i ha traslladat la intenció d'Interior que el nou document «pugui ser emprat per tots els espanyols, perquè es beneficiïn de les oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació en la seva aplicació al comerç electrònic i a l'Administració Electrònica».La creació del DNI Europeu respon al compliment d'un reglament que serà d'obligat compliment per a tots els Estats de la UE a partir del pròxim 2 d'agost.En els pròxims mesos està previst també el llançament del DNI Exprés, un sistema d'expedició semiautomàtic que reduirà els temps d'espera en les renovacions ordinàries i incrementarà la seguretat obtenint la fotografia 'in situ'.A més, s'augmentarà el nombre de llocs d'actualització desatesa del DNI electrònic, per a facilitar al ciutadà la renovació dels certificats digitals; i el pagament de taxes mitjançant targeta bancària.