Consells perquè no et robin a casa durant l'estiu

Mètodes utilitzats pels lladres

Aparentar que l'habitatge està ocupat, tancar correctament portes i finestres, no difondre les vacances en xarxes socials... són només algunes de les recomanacions que la Policia Nacional ha recordat aquest dimarts per a ajudar a protegir els habitatges a l'estiu davant un possible atracament i dissuadir als lladres d'entrar a robar.Així mateix, els agents han indicat alguns dels mètodes més utilitzats pels delinqüents per a saber si les cases estan ocupades en aquest moment per a ajudar a identificar-los.Agents de la Policia Nacional de Sevilla estan intensificant aquests dies la seva labor preventiva i d'alerta ciutadana en relació amb els robatoris en habitatges, a causa de la proximitat de l'estiu. Amb l'estiu arriben també els períodes vacacionals i l'abandó temporal del domicili, que poden temptar als delinqüents.Els investigadors posen l'accent principalment en una sèrie recomanacions, com aparentar que l'habitatge està habitat mitjançant sistemes de domòtica que apaguin i encenguin llums, amb la finalitat de dissuadir als delinqüents; així com tancar adequadament portes i finestres, però sense abaixar fins baix les persianes.De la mateixa manera, es recomana no desconnectar el timbre de l'habitatge, per ser un senyal inequívoc d'absència durant un període considerable, així com no difondre les vacances en les xarxes socials abans o durant aquestes.A més, la Policia Nacional avisa de diversos mètodes usats pels lladres per a esbrinar si la porta de l'habitatge s'obre amb regularitat o per contra està tancada durant dies.Aquests mètodes són bàsicament tres, començant per la instal·lació d'uns palets de fusta petits secundats entre el terra i la porta, que cauen quan la porta s'obre. La seva permanència en la posició original revela que la porta no hauria estat oberta.Passen desapercebuts, igual que un altre mètode, que és la instal·lació de petits clips de plàstic transparent, entre la porta i el seu marc.Més sofisticat és l'últim dels casos, consistent a la utilització de fils de silicona o cola que uneixen la porta amb la polleguera, perquè poden semblar una espècie de tela d'aranya i passen desapercebuts. En aquest cas, es trenca en obrir, la qual cosa dona pistes al delinqüent que a la casa hi ha persones vivint-hi.També cal ser selectius a l'hora d'obrir les portes del bloc i fer-lo només a les persones que tinguem identificades, així com tancar sempre la porta amb clau en sortir.