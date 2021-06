Condemnat a presó permanent revisable per matar als seus pares i al seu germà amb 55 punyalades

També ha d'indemnitzar a familiars amb 133.000 euros

Indemnitzacions de més de 133.000 euros

L'Audiència d'Alacant ha condemnat a presó permanent revisable a un home al qual un jurat popular va declarar el passat 20 de maig culpable de l'assassinat dels seus pares i del seu germà amb 55 punyalades amb un ganivet de cuina en el domicili familiar.L'acusat ha estat condemnat per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i amb agreujant de parentiu en la persona del seu germà a 22 anys, 6 mesos i 1 dia de presó i com a autor d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu per la mort del seu pare a 21 anys de presó.A més, l'Audiència d'Alacant li ha imposat la pena de presó permanent revisable per l'assassinat amb traïdoria i agreujant de parentiu de la seva mare en haver estat condemnat per la mort de més de dues persones (el seu germà i el seu pare).La sentència, que pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), estableix també el pagament d'indemnitzacions que sumen 133.000 euros per a set familiars dels morts.La sentència declara provat que l'acusat va matar primer al seu germà en el domicili familiar, situat a la ciutat d'Alacant, en el matí del 13 de setembre de 2018, després d'abalançar-se sobre ell i assestar-li múltiples ganivetades en diferents parts del cos, provocant la seva mort a causa de les greus ferides sofertes.A continuació, va esperar a l'habitatge al fet que tornessin el seu pare i la seva mare i els va causar la mort de la mateixa forma, atacant-los amb el mateix ganivet de manera sorprenent i inesperada.En el seu veredicte, el jurat popular va estimar que no s'ha de concedir a l'acusat els beneficis de la condemna condicional, ni proposar-se concessió de cap indult. Igualment, va descartar les eximents de trastorn mental i de drogoaddicció que havia al·legat la defensa.