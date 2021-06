Salut Pública estudiarà avui si s'inocularà la vacuna monodosi de Janssen a persones d'entre 40 i 49 anys

També es podria debatre la possibilitat de relaxar l'ús de la mascareta en exteriors

La Comissió de Salut Pública estudiarà avui si amplia a la població d'entre 40 i 49 anys, com volen diverses comunitats, l'ús de la vacuna monodosis de Janssen, que de moment no té limitacions d'edat al nostre país encara que només s'està donant a majors de 50 anys o col·lectius vulnerables difícils de captar.Els directors generals del Ministeri de Sanitat i de les comunitats tenen també a l'ordre del dia de la seva reunió d'aquesta tarda abordar les recomanacions que s'aplicaran a partir d'ara en esdeveniments multitudinaris, així com unes altres de prevenció i higiene per a les activitats a l'aire lliure de la població infantil i juvenil, a més de fer un repàs a les variants de coronavirus de principal interès.Respecte al fàrmac de Johnson & Johnson, debatran si, com han suggerit diverses comunitats, es començarà a dirigir també a població més jove a partir dels 49 anys.Aquesta vacuna s'ha estat utilitzant de manera simultània a les d'ARNm per completar la vacunació de persones de més de 50 anys i, davant els avantatges que suposa que la pauta completa s'aconsegueixi amb una sola dosi, Salut Pública va acordar el passat dia 11 destinar-la a col·lectius vulnerables com persones sense llar, temporers, immigrants en situació administrativa irregular, etc.També a grans dependents de complicada accessibilitat, amb autisme profund, malaltia mental amb molta agitació; treballadors de la mar que realitzen pesca d'altura en campanyes de llarga durada, població en centres d'internament o tutelats; cooperants en països d'alt risc o persones que no estaran a Espanya en les dates de la segona dosi per la seva activitat.A diferència d'AstraZeneca, Janssen no té ara com ara limitacions d'edat encara que l'estratègia de vacunació la desaconsella per a persones amb antecedents de trombocitopènia (nivell baix de plaquetes) induïda per l'anticoagulant heparina.Basada en la mateixa tecnologia de vectors adenovirals que AstraZeneca, les xifres d'aquests casos de trombes detectats amb la monodosi són encara menys freqüents que amb el preparat: a Europa s'ha confirmat només un cas de trombosi amb trombocitopènia en un total d'1,34 milions de vacunats, en concret a Bèlgica, que va decidir suspendre-la en menors de 41 anys.Set països han paralitzat la vacunació amb Janssen o no han començat a administrar-la, altres sis la utilitzen amb restriccions d'edat i 13, entre ells Espanya, la utilitzen sense límits.Fonts del Ministeri de Sanitat van explicar la setmana passada que, encara que ambdues són d'adenovirus, «no són exactament iguals»; van al·ludir així a un estudi pendent de revisar que apunta al fet que la clau estaria en la «fracció de la proteïna S del mateix vector» d'adenovirus, que és una cosa diferent en l'una i l'altra i que, en el cas d'AstraZeneca, podria ser el motiu pel qual es genera una major resposta immune.A Espanya s'han punxat 377.994 de les 576.000 vacunes rebudes de Janssen; la previsió inicial és que fins al juny arribessin 5,5 milions de dosis, però, segons van detallar les mateixes fonts, les arribades estan bloquejades per una inspecció de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) en la principal planta de la farmacèutica.Mentre duri la inspecció, la distribució de lots de vacunes de Janssen d'aquesta planta està parada, amb el que a Sanitat assumeixen que no es compliran els càlculs inicials.No obstant això, la companyia està treballant per augmentar la producció de les seves plantes a Europa, per la qual cosa Sanitat confia a compensar aquest retard a partir de juliol i agost.Al debat podria colar-se a més la possibilitat de relaxar l'ús de la mascareta en exteriors en la qual el Ministeri i les comunitats porten treballant des de fa setmanes.