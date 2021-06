La vitamina D no serveix com a mesura de protecció davant la covid-19

Un estudi elaborat a una universitat canadenca desmenteix que els suplements de la vitamina siguin una bona mesura de salut pública respecte del coronavirus

Actualitzada 01/06/2021 a les 20:22

L'evidència genètica no recolza la vitamina D com a mesura protectora contra la covid-19, segons un estudi liderat per investigadors de la Universitat McGill de Quebec (Canadà).Aquesta recerca no secunda, per tant, la suplementació amb vitamina D com a mesura de salut pública per a millorar els resultats de la covid-19, resumeixen els autors.Recorden que alguns estudis observacionals havien suggerit que l'augment dels nivells de vitamina D podien protegir contra la covid-19, però aquests treballs no eren concloents i «possiblement estaven subjectes a factors de confusió».Ara, aquest nou estudi publicat a Plos Medicine i liderat per Guillaume Butler-Laporte i Tomoko Nakanishi apunta que les proves genètiques no donen suport a la vitamina D com a mesura de protecció contra aquesta malaltia.Per a avaluar la relació entre els nivells de vitamina D i la susceptibilitat i la gravetat de la malaltia, els investigadors van realitzar un estudi d'aleatorització mendeliana utilitzant variants genètiques fortament associades amb l'augment dels nivells de vitamina D.Aquest tipus d'estudis usa variants genètiques per a determinar si una associació observacional entre un factor de risc i un resultat és consistent amb un efecte causal.Així, els autors van analitzar les variants genètiques de 4.134 individus amb covid i 1.284.876 sense covid d'onze països per a determinar si la predisposició genètica a nivells més alts de vitamina D s'associava amb resultats menys greus de la malaltia en persones amb coronavirus.Els resultats no van mostrar evidència d'una associació entre els nivells de vitamina D predits genèticament i la susceptibilitat a la covid-19, l'hospitalització o la malaltia greu, la qual cosa suggereix que l'augment dels nivells de vitamina D circulant a través de la suplementació pot no millorar els resultats de la covid-19 en la població general.No obstant això, els autors adverteixen que hi ha algunes limitacions en aquest estudi, com que la recerca no va incloure a individus amb deficiència de vitamina D, i continua sent possible que aquells veritablement deficients puguin beneficiar-se de la suplementació per a la protecció i els resultats relacionats amb covid-19.Així i tot, els autors destaquen la importància del treball que -diuen- no recolza l'administració de suplements de vitamina D com a mesura de salut pública per a millorar els resultats.«I cosa que és més important, els nostres resultats suggereixen que s'ha de donar prioritat a la inversió en altres vies terapèutiques o preventives per als assajos clínics aleatoris de covid».