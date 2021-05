Entren en vigor els nous canvis de la revisió de la ITV

Les multes per circular amb la ITV caducada oscil·len entre els 200 i 500 euros

Funcionament de l'ABS

Retrovisors

Prova d'emissions

Comprovació administrativa

Brexit

Sancions per circular amb la ITV no apta

Si un vehicle circula amb la ITV caducada, o es troba aparcat, el conductor s'enfrontarà a una multa de 200 euros i a l'obligació de dur el cotxe immediatament a passar la ITV.



Circular amb la ITV desfavorable només està permès en cas de desplaçament a un taller mecànic. Després d'això el conductor ha de tornar en dos mesos a l'estació ITV per tornar a passar la inspecció. Si se segueix circulant amb el vehicle al qual se li van detectar defectes greus i no s'ha portat a reparar, la sanció serà de 200 euros.



Circular amb la ITV negativa, pot portar una sanció de 500 euros. En aquests casos el vehicle no pot sortir de l'estació de la ITV per mitjans propis i té un màxim de dos mesos per reparar els desperfectes.

A partir de demà 1 de juny, entra en vigor la nova revisió de la ITV, una normativa que vol adaptar-se a les noves tecnologies que incorporen els nous vehicles.No és obligatori que el vehicle porti un sistema ABS, però si el du incorporat ha de funcionar correctament. Amb la nova normativa, si aquest sistema electrònic que evita el bloqueig dels frens no funciona correctament passarà a ser un defecte greu, abans era considerat un defecte lleu.Que el retrovisor no estigui subjectat correctament serà considerat a partir d'ara un defecte greu. Aquest criteri estarà en mans de l'operari de la ITV que haurà de comprovar si està ben fixat.La prova d'emissions es farà mitjançant una sonda col·locada al tub d'escapament, o connectant-se a la centraleta del vehicle.Hi haurà la possibilitat que el tècnic de la revisió ITV comprovi les dades del permís de circulació mitjançant el Registre General de Vehicles de la DGT. D'aquesta manera es vol garantir que cap conductor presenti documents falsos.Els vehicles procedents del Regne Unit que es vulguin matricular a Espanya es consideraran vehicles de tercers països, que no pertanyen a la Unió Europea.No portar l'assegurança obligatòria comporta una sanció d'entre 601 euros i 1.005.