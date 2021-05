Els esportistes olímpics signaran un document on acceptaran el risc de morir per covid a Tòquio 2020

Això podria suposar alguna renúncia

31/05/2021 a les 20:10

El Japó continua en estat d'alarma i les exigències als esportistes que participaran en els Jocs Olímpics de Tòquio són cada vegada majors.L'últim que ha sortit a la llum és que el Comitè Olímpic Internacional (COI) té previst demanar als atletes que signin un document de responsabilitat de risc fatal.Segons informa l'agència japonesa Kyodo, el COI vol que els esportistes signin un document advertint dels riscos que suposen la covid-19 i les altes temperatures que s'esperen durant els Jocs Olímpics. Uns advertiments de risc fatal que ni tan sols es van donar el 2016 amb l'amenaça del Zika.Dit d'una altra manera, els atletes presents a Tòquio 2020 accepten sota la seva responsabilitat la possibilitat de morir per contreure la covid-19 durant la seva estada al país nipó.Això podria portar a alguns esportistes a fer-se enrere i no acudir a uns Jocs Olímpics per als quals ja estan classificats, tal com va succeir en 2016.