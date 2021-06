Els científics recomanen utilitzar mascaretes de tela en exteriors i FFP2 en interiors

S'han fet assaigs d'inhalació amb maniquí per comprovar quins compostos es desprenen i poden ser inhalats.El treball ha analitzat també l'impacte ambiental per l'ús d'aquestes mascaretes i l'alliberament dels compostos plastificants al medi ambient. Basant-se en la quantitat de mascaretes que es fan servir a escala mundial, els investigadors van calcular que es generen entre 0,2 i 6,3 milions de tones de residus anuals i es desprenen entre 20 i 18.00 milions de tones d'organofosforats al medi ambient.La investigadora i autora de l'estudi, Ethel Eljarrat, ha indicat que també per això la millor opció són les mascaretes reutilitzables. Ha alertat que una mala gestió dels residus pot fer que els compostos plastificants acabin contaminant els ecosistemes aquàtics i terrestres.Els investigadors tenen previst fer un nou estudi que inclogui diferents tipus de mascaretes que han anat apareixent. La cerca ha estat finançada amb els fons Next Generation.