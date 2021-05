El tabac disminueix 12 anys l'esperança de vida dels homes i 11 en el cas de le dones

Aproximadament la meitat de totes les persones que continuen fumant moriran a causa de l'hàbit

El tabac disminueix 12 anys l'esperança de vida de l'home fumador i 11 en el cas de la dona, segons el cap de Pneumologia de l'hospital Quirónsalud Torrevella i Alacant, Dick Pasker.Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que se celebra aquest dilluns, l'especialista ha advertit que «aproximadament la meitat de totes les persones que continuen fumant moriran a causa de l'hàbit».S'han identificat almenys 98 substàncies al fum del tabac amb capacitat per a ser tòxiques, entre elles les més nocives són els oxidants, l'acroleina, el formaldehid, l'òxid de nitrogen, el cadmi i el cianur.«Fumar no només provoca càncer de pulmó, de laringe, de ronyó i de bufeta», ha assenyalat Pasker entre altres, «també pot ocasionar mal a gairebé tots els òrgans del cos, incloent els pulmons, el cor, els vasos sanguinis, els òrgans genitals, la boca, la pell, els ulls i els ossos".També ha alertat que fumar redueix la capacitat pulmonar, la qual cosa suposa un major risc de patir afeccions pulmonars greus i augmenta la gravetat de les malalties respiratòries com és el cas de la covid-19, una malaltia infecciosa que ataca principalment als pulmons.«El tabaquisme», ha explicat aquest pneumòleg, «deteriora la funció pulmonar, la qual cosa dificulta que el cos lluiti contra els coronavirus i altres afeccions respiratòries i, com indiquen les dades de recerca disponibles fins avui, els fumadors tenen un major risc de desenvolupar símptomes greus i de morir a causa de la covid-19».